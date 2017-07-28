В Яльчиках начало работу выездное заседание Правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии Минсельхоза Чувашии с участием Главы Чувашии

В Яльчикском районе начало свою работу выездное совместное заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики. На подведение итогов работы за первое полугодие к аграриям прибыл Глава Республики Михаил Игнатьев.

В пленарной части заседания заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов представил итоги работы агропромышленного комплекса республики в I полугодии и задачи на II полугодие года.

По данным Чувашстата, индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по Чувашской Республике в январе-июне составил 101,5%.

Производство скота и птицы в живом весе составило 55,4 тыс. тонн или 98,5% к аналогичному периоду прошлого года, молока – 228,8 тыс. тонн или 101,8%, яиц – 127,8 млн штук или 101,3%.

На 1 июля поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 202,8 тыс. голов, из него коров – 92,7 тыс. голов, овец и коз – 197,0 тыс. голов, свиней – 149,2 тыс. голов, птицы – 6,0 млн голов.

Посевная площадь под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий составила 554,0 тыс. гектаров. При этом посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по сравнению с предыдущим годом на 4,2 тыс. гектаров (на 1,4 %). Больше прошлогоднего посеяно сахарной свеклы (на 14,0%), подсолнечника на зерно (на 3,2%). Картофеля и овощей посеяно меньше на 10,0% и 21,2% соответственно.

В текущем году озимые зерновые культуры предстоит посеять на площади 105 тыс. га. Сельскохозяйственными товаропроизводителями республики ведутся работы по подготовке почвы к посеву озимых. По оперативной информации на 25 июля текущего года подготовлено 47,5 тыс. га.

О государственной поддержке развития агропромышленного комплекса республики, об организации работы по доведению средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, о существующих в этой работе проблемах и возможных вариантах их решения в своем выступлении рассказала заместитель министра Марина Загребаева и участники госпрограмм поддержки АПК.

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса республики, предусмотренный на 2017 год, составляет 2,3 млрд рублей. Сельхозтоваропроизводителям перечислено 1,3 млрд рублей субсидий.

26 июня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Проектом Закона предусмотрено дополнительное выделение субсидий на развитие агропромышленного комплекса:

— 10 340,9 тыс. рублей на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей при приобретении ими хмелеуборочного комбайна, а также сельскохозяйственной техники чувашских производителей;

— 33 075,4 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на срок до 1 года, по которым получен отказ в одобрении Минсельхозом России по причине отсутствия бюджетных ассигнований.

Кроме того, проектом Закона дополнительно учтены средства федерального бюджета в сумме 61 475,7 тыс. рублей, выделенные для аграриев Чувашской Республике в виде дополнительных субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.

В рамках заседания планируется также обсуждение вопросов хода работ в хозяйствах республики по заготовке кормов, а также подготовки к уборке урожая. Все знают, что в нынешнем сезоне погодные условия внесли значительные коррективы в ход сезонных полевых работ. Дождливая погода затрудняет работу по заготовке кормов, а переувлажнение почвы ухудшает состояние посевов и по прогнозам аграриев приведет к снижению урожайности.

Эта проблема была обсуждена на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 27 июля. По итогам обсуждения Комиссия приняла решение предложить Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву ввести с 27 июля 2017 г. режим чрезвычайной ситуации и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

После пленарной части заседания с выходом на поля члены коллегии и участники заседания ознакомятся с ходом сезонных полевых работ в хозяйствах Яльчикского района. К примеру, на полях СХПК «Комбайн» будет представлена работа почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники. Гости хозяйства оценят готовность зерноочистительно-сушильного комплекса и складов для хранения и доочистки зерна к приему нового урожая, а также состояние сортовых посевов зерновых и зернобобовых культур.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики