В Чувашии полицейские установили местонахождение без вести пропавших 11 лет назад Ильи Жирнова и Киры Сергеевой

Автомобиль с телами молодых людей был поднят со дна Волга.

27 июля полицейские во взаимодействии с сотрудниками Чувашской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудниками Речного порта подняли со дна реки Волга автомобиль «ВАЗ-21099». Легковушка с двумя молодыми людьми — 25-летним Ильей Жирновым и 22-летней Кирой Сергеевой исчезла 7 декабря 2006 года. На их поиски были брошены все силы МВД республики, подключена общественность, их фотографии были размещены в различных СМИ, расклеены в общественных местах. Водоемы, в том числе и река Волга, обследованы водолазами. Но все было тщетно.

25 июля, вблизи пляжа напротив улицы Афанасьева в Чебоксарах, местный житель, увлекающийся подводной рыбалкой, обнаружил глубоко на дне реки автомобиль. Специалисты осмотрели регистрационный знак, после чего стало ясно, что это та самая «99-я», пропавшая 11 лет назад.

После поднятия автомобиля краном со дна реки тела двух человек были обнаружены в салоне машины.

Сотрудники МВД по Чувашской Республике и представители Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии устанавливают причины гибели молодых людей.

Источник: МВД по Чувашской Республике