Кубок для мастера

Победителем Кубка Европы по гиревому спорту стал спортсмен из Чувашии Александр Павлов. На соревнованиях, прошедших в Ирландии, он выступал в весовой категории до 95 кг.

Студент Чувашской сельхозакадемии, подопечный тренера Бориса Глинкина, уже становился победителем и призером первенств России, Европы и мира. Теперь в его призовой копилке есть и Кубок Европы. На соревнованиях в первом упражнении — толчке — наш гиревик выполнил 135 подъемов, установив рекорд Чувашии, а в рывке показал 160 повторений. Этот результат позволяет Александру претендовать на звание мастера спорта России международного класса, сообщают в Минспорте Чувашии.