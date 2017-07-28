Велосипеды воруют и днем, и ночью

Неудачной оказалась попытка 28-летнего шумерлинца утащить из чужого подъезда велосипед.

Спускаясь с похищенным имуществом по лестнице, он встретил хозяйку двухколесного транспортного средства. На крики возмущенной женщины сбежались соседи, задержали похитителя (уже имеющего, кстати, несколько судимостей) и передали его в руки полицейских.

А в Чебоксарах за последнюю неделю как минимум пятеро горожан лишились оставленных в подъездах велосипедов. Один из воришек, 37-летний чебоксарец, найден по горячим следам — велосипед из подъезда дома по улице Строителей он похитил ночью, сорвав тросовый замок, а затем сбыл добычу своему знакомому. Велосипед полицейские изъяли и в ближайшее время возвратят хозяйке, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.