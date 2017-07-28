Оседлал свой конек…

Выставив на продажу в Интернете спортинвентарь, мошенник прислал покупателю старые книги и свои семейные фото.

Житель Чебоксар давно мечтал приобрести профессиональные хоккейные коньки, поэтому заинтересовался объявлением о продаже спортивной обуви известного бренда, выставленным в социальных сетях. В ходе переписки с продавцом коньков мужчина договорился, что перечислит ему на карту предоплату в размере пяти тысяч рублей, а после направления посылки — оставшиеся три тысячи рублей. Через несколько дней чебоксарец получил по электронной почте квитанцию из транспортной компании, что посылка выслана, и полностью рассчитался за покупку. Однако в коробке, доставленной курьером, вместо коньков оказались старые книги, в которые были вложены семейные фотографии (вытащить их из книжек, как выяснилось позже, мошенник просто забыл). Обманутый горожанин обратился в УМВД России по городу Чебоксары с заявлением о мошенничестве.

Оперативники ОП № 3 установили, что к совершению данного преступления может быть причастен 22­-летний житель Новосибирска, после чего в командировку туда выехала следственно-­оперативная группа. Как рассказала следователь отдела полиции № 3 столичного УМВД Анастасия Лобановская, по приезду в Новосибирск выяснилось, что молодой человек уже привлекается к уголовной ответственности в родном городе за совершение аналогичных фактов в отношении жителей других городов России. Только вместо своих хоккейных коньков, продавать которые он и не собирался, сибиряк отправлял в посылках новосибирскую землицу. Безработный юноша, который, к счастью, не «навострил коньки» до приезда чувашских полицейских, признался в мошенничестве и до суда возместил нашему земляку причиненный материальный ущерб.

Надо сказать, жители столицы Чувашии довольно часто попадаются на уловки иногородних интернет­-мошенников. Так, в прошлом месяце Калининский районный суд вынес приговор вологжанину, разместившему на одном из сайтов объявление о продаже запчастей, которому автолюбитель из Чебоксар перечислил 21 тысячу рублей. Виртуальный продавец подтвердил по телефону, что деньги получил, после чего перестал выходить на связь. Посылка с запчастями в Чебоксары так и не дошла. Выехав в командировку в Вологду, оперативники установили — к мошенничеству причастен местный предприниматель. У него были некоторые трудности с бизнесом, и преодолеть их предприниматель решил за счет доверчивых пользователей Интернета. Помимо хозяина «Фольксвагена» из Чувашии, житель Вологды обманул еще порядка двух десятков граждан со всей России. Учитывая, что мошенник погасил ущерб, Калининский районный суд приговорил его к штрафу в двадцать тысяч рублей.