В Чувашской Республике вводится режим чрезвычайной ситуации

27 июля 2017 г. состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Одним из вопросов, который был рассмотрен на заседании комиссии, стала ситуация, сложившаяся на территории Чувашской Республики в связи с опасным природным явлением – переувлажнение почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур.

Как доложила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Китарьева Марина Анатольевна, на территории Чувашской Республики запас продуктивной влаги в почве на 18 июля т.г. повсеместно выше нормы, а в отдельных районах этот показатель превышает нормативные значения в 4-5 раз.

Марина Анатольевна сообщила, что в июле – августе также прогнозируется выпадение осадков в виде ливневых дождей, а местами – града.

Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Рябинина Татьяна Александровна рассказала, что на территории Чувашской Республики в период с мая по июль 2017 года сложились неблагоприятные погодные условия для роста сельскохозяйственных культур и их уборки.

Из-за низких температур и обильных осадков массовый сев яровых культур начался на 2 недели позже обычного срока – 27 апреля – и завершился только к середине июня. Это отразилось на развитии растений – сдвинулись сроки созревания. Кормозаготовка, соответственно, также началась позже на 2 недели – 1 июня, а продолжительные дожди в июне и первой половине июля препятствуют ходу работ по заготовке кормов.

В Чувашской Республике до настоящего времени не приступили к уборке зерновых культур.

Высокое содержание влаги в почве нарушает процессы роста и развития растений, осложняет проведение полевых работ, заготовки кормов, вызывает снижение и гибель урожая.

На текущую дату ориентировочные потери урожая зерновых и зернобобовых культур в республике могут составить 20-25 тыс. тонн, картофеля – 30-35 тыс. тонн. По предварительным расчетам ущерб в пострадавших хозяйствах при средних ценах в период уборки на зерно 9 тыс. рублей за 1 тонну, на картофель – 8 тыс. рублей за 1 тонну может составить около 500 млн рублей.

Данные расчеты сделаны прогнозно, исходя из установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации показателей по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур (580 тыс. тонн); валового сбора картофеля (160 тыс. тонн).

Заслушав участников заседания, Комиссия приняла решение предложить Главе Чувашской Республики М.В. Игнатьеву ввести с 27 июля 2017 г. режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Чувашской Республики для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС Чувашской Республики) с 27 июля 2017 г. до особого распоряжения и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики