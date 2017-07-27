Земляные работы на «Красной площади» были проведены без разрешения

Сегодня на «Красной площади» глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков провел выездное совещание с руководителями ведомств и подрядчиком по поводу установки нового колеса обозрения. Компания ООО «Парк Девелопмент» начала работы вчера, 25 июля, не имея всей разрешительной документации.

Установка 50-метрового колеса обозрения — первый шаг к обновлению «Красной площади» Чебоксар. Его установка на месте деревьев рассматривалась в качестве единственного варианта, поскольку на территории площади проходит много подземных коммуникаций. Инвестор получил в Управлении экологии разрешение на вырубку деревьев, но начал работы не получив ордер на проведение земляных работ, не установив информационные щиты и не огородив территорию. Таким образом, без предупреждения о начале работ было вырублено 12 деревьев хвойных пород.

На данный момент работы приостановлены до выяснения обстоятельств произошедшего. Руководитель МБУ «Управление экологии города Чебоксары» Владимир Михайлов получил выговор.

В ходе выездного совещания главный архитектор города Чебоксары Вениамин Мамуткин прокомментировал ситуацию следующим образом: «Проект планировки территории «Красной площади» и Залива прошел публичные слушания в 2016 г. Тогда было принято решение о размещении в этом месте колеса обозрения, что предусматривало вырубку деревьев, так как вокруг проходят подземные коммуникации. Сегодня подрядчик начал работы, не до конца согласовав проект размещения объекта и благоустройства территории.»

Начальник управления экологии Владимир Михайлов объяснил: «Разрешение на вырубку было выдано согласно проекту в результате получения компенсационной выплаты в бюджет города и взятых обязательств инвестора о посадке деревьев на близлежащей территории в пятикратном количестве. Признаю вину в том, что поторопился выдать ордер на вырубку деревьев до получения подрядчиком ордера на выполнение земляных работ…»

На что глава администрации Алексей Ладыков потребовал от подчинённых «не бюрократизировать решение вопросов в их профессиональной, узкоспециализированной области, а вникать в каждый проект, в каждую деталь непосредственно как житель города, и только потом как муниципальный служащий».

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики