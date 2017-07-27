Состоялось расширенное заседание Попечительского совета Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова

27 июля в Доме Правительства Чувашской Республики состоялось расширенное заседание Попечительского совета бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова».

Участники заседания утвердили состав Попечительского совета. Сопредседателями Попечительского совета являются заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин и Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Глава Чувашии обратил внимание участников заседания, что в состав Совета согласен войти Председатель ГК «РЕНОВА» Виктор Вексельберг. Михаил Игнатьев также предложил включить в состав рабочей группы представителя СМИ, так как информационное сопровождение строительства и формирования Чувашского кадетского корпуса имеет большое значение. Предложения руководителя региона были полностью одобрены.

«Наш с вами долг — укреплять силу Отечества и традиционные нравственные устои российского общества», — обратился Глава Чувашии Михаил Игнатьев к участникам заседания. Он поблагодарил их за согласие войти в состав попечительского совета, выразил уверенность в эффективной совместной работе на результат.

«Как отмечает Президент России Владимир Путин, будущее нашей страны мы должны строить на прочном фундаменте любви к Родине, родной земле, уважении к своей истории и традициям», — напомнил Михаил Игнатьев. Глава Чувашии выразил благодарность Министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу, полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу за помощь и поддержку в этой работе.

28 июня в Министерстве обороны Российской Федерации подписано четырехстороннее соглашение об оказании помощи создаваемому Чувашскому кадетскому корпусу. Минобороны РФ сотрудничает с кадетскими корпусами и предоставляет им военно-техническое имущество, необходимую литературу, инновационные образовательные технологии. Генерал армии подчеркивает, что система довузовского образования в субъектах России достойно зарекомендовала себя. «Такая форма обучения позволяет воспитывать всесторонне развитых и патриотически настроенных граждан, а также эффективно противостоять негативным явлениям в молодёжной среде», — отмечает Сергей Шойгу.

«Искреннюю признательность я выражаю Виктору Феликсовичу Вексельбергу, благодаря финансовой поддержке которого у кадетской школы появится современный спальный корпус. И что еще очень важно, Виктор Феликсович говорит о том, что в их планах не только строительство спального корпуса, но и дальнейшее шефство над кадетской школой», — подчеркнул Михаил Игнатьев. Глава Чувашии обратил внимание, что благотворительная помощь ГК «РЕНОВА» будет оказана благодаря личному вкладу Михаила Бабича в достижение договоренностей с Виктором Вексельбергом.

Михаил Игнатьев акцентировал, что комплексный подход, поиск новых вариантов решений позволяет вовлекать все больше молодых людей в мероприятия военно-патриотической направленности. Повышению эффективности этой работы способствует налаженное взаимодействие органов власти, общественных, ветеранских организаций, бизнеса и просто неравнодушных граждан. «Мы сохранили традиции проведения финальных республиканских игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок». Республика активно участвуем в проектах, которые реализуются на территории округа по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича», — сообщил Михаил Игнатьев. Так, 29 июня 2017 г. 20 воспитанников кадетских классов и военно-патриотических клубов образовательных учреждений республики возвратились с первой смены окружного оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» из Кстово Нижегородской области.

Руководитель региона также отметил: «Более 10 лет в Чувашии действует уникальная, первая в России, детская полицейская академия. В 2016 году Чувашия вошла в число регионов, где было создано региональное отделение «Юнармия». Оно охватило все муниципальные образования республики и объединило почти 3,5 тысяч юнармейцев. Почти 4 тысячи школьников Чувашии получают кадетское образование». Как результат, Чувашия ежегодно в полном объеме выполняет план по призыву и отправке юношей в Вооруженные Силы Российской Федерации. В настоящее время 8 тысяч уроженцев республики на контрактной основе достойно служат в рядах Вооруженных Сил РФ.

Михаил Игнатьев напомнил, что сегодня кадетская школа располагается в здании 1932 года постройки. Кадеты, их родители и педагоги ждут, переезда в новое современное здание, заметил он.

Руководитель региона также отметил, что строительство кадетской школы в Новоюжном районе г.Чебоксары даст импульс для развития микрорайона, благоустройству, созданию комфортных зон для отдыха и занятий спортом. Слухи о том, что под кадетский корпус вырубается роща, не имеют под собой никаких оснований, убираться будут только сорные деревья, клен и лещина.

«Мы воспитываем наших молодых людей на основе высоких нравственных ценностей, настоящими патриотами и защитниками Отечества. В Чувашии 2017 год объявлен Годом Матери и Отца. Мы будем поддерживать консолидацию граждан во имя успешного развития и процветания великой России!» — резюмировал Михаил Игнатьев.

Презентация Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики