В программе «Круглый стол» на Национальном телевидении Чувашии обсудят новую схему движения общественного транспорта в Чебоксарах

27 июля в эфир Национального телевидения Чувашии выйдет очередной выпуск программы «Круглый стол». Темой обсуждения станет новая схема движения столичного транспорта, которая вызвала большой общественный резонанс.

Гостями студии станут заместитель главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ Герман Александров, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары Андрей Ершов, член Общественной палаты Александр Никаноров, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов Дмитрий Никоноров, директор МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Александр Каныгин, исполнительный директор ЗАО «Городской таксомоторный парк» Валерий Смирнов. Они обсудят, зачем нужна модернизация транспортных схем, как реагируют на изменения перевозчики и будут ли учтены пожелания горожан при корректировке маршрутов.

Не пропустите программу «Круглый стол» сегодня в 21:00.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики