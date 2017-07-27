ВЯЧЕСЛАВ ЕКИМОВ, президент Федерации велосипедного спорта России:

«РФ обязана бороться за медали во всех велосипедных дисциплинах. Но я считаю, в нашей стране преференции должны быть отданы велотреку, BMX и маунтинбайку. Санкт-Петербург давно является признанным центром развития велотрека. Также есть Москва и Тула. Это три центра, имеющих давние велосипедные традиции. А для маунтинбайка — еще одной молодежной дисциплины — недавно был открыт замечательный специализированный центр в Чувашии. Это лучший подобный объект в России по определению, но он пока является единственным в стране».