Мобильный Интернет «ускоряет» бизнес

Мешает ли мобильный Интернет работе? Многие руководители, не задумываясь, ответят утвердительно, ведь социальные сети и прочие развлечения отвлекают подчиненных. Однако, не все так однозначно. Деловой ритм последних лет ставит знак равенства между мобильностью сотрудников и доходами организации.

Оперативность передачи информации зачастую решает судьбы крупных контрактов, влияет на лояльность клиентов. Множество компаний используют электронные системы управления бизнесом, большинство которых могут быть доступны дистанционно — через мобильный интерфейс. Зачем терять драгоценное время на дорогу в офис? Можно вести бизнес там, где вы находитесь сейчас. Выезд на переговоры к клиенту, больничный, командировка, непредвиденные семейные и производственные обстоятельства больше не являются препятствием для обмена важной деловой информацией в оперативном режиме.

Тренд мобильного бизнеса подтверждается и статистикой передачи данных операторов связи. В частности, в первой половине 2017 года рост Интернет-трафика корпоративных клиентов компании «МегаФон» в Чувашской Республике в сегменте государственных клиентов, среднего и малого и бизнеса вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Если говорить о мировой практике, то, по данным корпорации Dell, использование мобильного Интернета на работе позволяет увеличить продуктивность деятельности на 30%, гибкость сотрудников — на 34%, а процесс принятия решений ускорить на 27%. Российские компании могут добиться похожего эффекта, тем более что у операторов связи есть действенные инструменты для контроля поведения работников в Интернете.

Главная причина, по которой бизнесмены отключают на телефонах сотрудников услугу мобильной передачи данных, — опасение, что «корпоративный» трафик будет тратиться на посещение ресурсов, не связанных с работой. Но эту проблему решить просто, причем без «тотального отключения» Интернета. Например, у компании «МегаФон» есть услуга «Запрет доступа к развлекательному контенту». Она ограничивает доступ не только к соцсетям или видео-порталам, но и к сайтам с вредоносным ПО и мошенническим контентом. Таким образом можно обеспечить использование Интернета «по делу» и одновременно защиту мобильных устройств работников.

Другой вариант — так называемый «Контентный счет», который поможет клиентам «МегаФона» решить проблему нецелевого использования средств, выделяемых на корпоративную связь. Все просто: трафик, потраченный на посещение развлекательных ресурсов, учитывается отдельно и оплачивается самим сотрудником. Основной счет, оплачиваемый компанией, при этом не страдает.

Наконец, можно сделать точную настройку профиля потребления услуг связи с помощью услуги «МегаФона» «Персональный бюджет». В рамках этого сервиса для каждого сотрудника устанавливается индивидуальный набор правил. Они могут касаться лимита средств, видов телеком-услуг, разрешенных к использованию, времени их бесплатного действия («на работе — за счет компании, дома — за свои деньги»), географии действия — например, можно сразу перевести в разряд «самостоятельно оплачиваемых» звонки в другие города и страны. Более подробное описание корпоративных услуг можно найти на сайте chuvashia.megafon.ru.

Конечно, телеком-сервисы, помогающие контролировать сотрудников в рабочее время, требуют некоторых расходов. Но они окупаются быстро — гибкость в общении с клиентами, высокая скорость принятия решений и другие возможности мобильного Интернета позволят как минимум избежать потери выручки. А как максимум — способствовать ее увеличению. Тем более что сейчас в некоторых сферах экономики, например, в логистике, торговле, специалист без мобильного Интернета — образно говоря, скрипач без смычка. Пусть ваш «оркестр» играет идеально!

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