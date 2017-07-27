Глава Чувашии потребовал навести порядок в вопросах безналичной оплаты проезда на транспорте общего пользования

26 июля на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики оживленная дискуссия развернулась по вопросам безналичной оплаты проезда на транспорте общего пользования.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов выступил с предложением внести изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2013 № 566 «О картах для безналичной оплаты проезда на транспорте общего пользования на территории Чувашской Республики».

Поправки касались исключения из ранее принятого постановления норм, затрагивающих вопросы транспортного обслуживания населения, включая использование карт для безналичной оплаты проезда на транспорте, в границах городских округов и муниципальных районов, поскольку эти полномочия относятся к компетенции органов местного самоуправления.

Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики подготовлен в целях приведения действующего постановления в соответствие с федеральным и региональным законодательством. «Данный проект постановления разработан в качестве реакции на протест Прокуратуры Чувашии, которая усмотрела, что Кабинет Министров Чувашии не наделен полномочиями по организации перевозок транспортом общего пользования, городского сообщения и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, а равно и полномочиями по определению условий оплаты проезда в таком транспорте», — добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Владимир Иванов сообщил, что ведомство направило в адрес администраций городских округов и муниципальных образований обращение о необходимости принятия и утверждения ими собственных правил реализации и использования карт для безналичной оплаты проезда, а также определения в установленном законом порядке уполномоченного оператора системы безналичной оплаты проезда.

Ранее проект нормативно-правового акта обсудили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии с привлечением заинтересованных предпринимателей. Единый оператор, который в настоящее время оказывает услуги по организации безналичного проезда на транспорте (ООО «Единая Транспортная Карта» — прим. пресс-службы), сообщил, что не согласится с принятием данного постановления и будет оспаривать его в суде, добиваясь решения, что Кабинет Министров Чувашии имеет право регламентировать вопросы обслуживания и оплаты проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования.

Владимир Иванов подчеркнул, что проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение соответствующих нормативных правовых актов Чувашской Республики. «Проблем по функционированию систем безналичной оплаты возникнуть не должно. Договор с ООО «ЕТК» заключен на 10 лет и будет оставаться действующим, до тех пор, пока мы его не расторгнем в связи с исключением из своих полномочий вопросов регулирования оплаты проезда, в том числе безналичным путем, в муниципалитетах. В свою очередь, муниципалитеты подготовят свои нормативно-правовые акты и проведут конкурс по определению подрядчика по данному направлению. С нашей стороны сделано все, чтобы негативных последствий для пассажиров и перевозчиков не было», — добавил министр.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев акцентировал внимание на том, что сегодня не все перевозчики выполняют требования федерального и регионального законодательства в части обеспечения возможности оплаты проезда безналичным способом. В качестве примера он привел отдельных владельцев маршрутных такси в Чебоксарах. «Город принял решение, а перевозчики как ездили без терминалов для безналичной оплаты проезда, так и ездят», — обратился он к главе администрации города Чебоксары Алексею Ладыкову.

Градоначальник согласился, что данная тема требует мобилизации и серьезного подхода. «У нас нет полномочий для решения этой проблемы. Когда мы выходили на проверки, неоднократно по вызову перевозчиков наших сотрудников увозили в полицию для дачи показаний. После этого мои сотрудники стали увольняться. Мы набрали новый штат, но, тем не менее, этот вопрос еще не решен. Бездействие определенных органов, которые за это отвечают и ничего не делают, позволяет перевозчикам не соблюдать требования действующих нормативных правовых актов республиканских и муниципальных властей», — сообщил он.

Михаил Игнатьев поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики навести порядок в пассажирских перевозках Чебоксар. «Перевозка пассажиров – прибыльный бизнес. Но в конкурентной среде все должны работать на равных условиях. Сегодня не должно быть никаких ограничений для потребителей. Пассажиры могут предъявить к оплате электронные платежные средства, а транспортные организации обязаны их принять», — заключил Глава республики. Он также подчеркнул, что определение оператора по организации безналичного проезда на транспорте в городских округах и муниципальных образованиях также проходит в соответствии с требованиями законодательства. В этой связи, принятие нового постановления будет способствовать развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики