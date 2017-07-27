«Возьми себя в руки!»

ЭТОТ СОВЕТ БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ ОТ ДЕПРЕССИИ, УВЫ, НЕ ПОМОГАЕТ

Болезнь члена семьи проверяет отношения на прочность. Но есть и обратная связь: охлаждение отношений между домашними, изменение семейных устоев может стать причиной серьезной болезни.

После того как дочь поступила в столичный вуз, в семье Марины поселилась тревога: девочка одна в большом городе, как у нее все сложится? Но студентка быстро привыкла к самостоятельной жизни. Тревога ушла, зато поселилась прохлада. Марина заметила, что муж стал задерживаться на работе, вдруг полюбил рыбалку. Вдобавок заболела мама. Приходилось разрываться между работой, домом и ею, брать отпуск за свой счет, денег стало не хватать. Муж как-то самоустранился от неприятностей, а после похорон тещи тихо ушел из дома, переписав свою долю в квартире на дочь.

Марина ходила из комнаты в комнату и не знала, чем заняться. На работе чувствовала себя лучше, а дома — хоть волком вой. В холодильнике портились продукты, по полу стелилась пыль. Сестра, приходившая в гости, требовала, чтобы та собралась, взяла себя в руки, но ее нотации лишь раздражали.

Вначале Марина плакала, потом ей стало все равно. Вечером подолгу лежала без сна, а по утрам с трудом вставала, часто с головной болью. Она перестала завтракать, затем ужинать: аппетит пропал полностью. Работа, которую она раньше любила, стала в тягость, и начальник предложил ей, как ценному сотруднику, пойти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть.

Как-то к ней пришла подруга, с которой давно не виделись. Оглядевшись, она заставила Марину одеться, вызвала такси и повезла ее на прием к специалисту.

Теперь Марина удивляется, почему она столько терпела, вместо того чтобы просто сходить к психотерапевту? Ведь она грамотная, современная женщина, знала, что депрессия лечится. Это, видно, как с больным зубом, — люди мучаются, но отказываются идти к врачу.

Назначенные таблетки помогли уже на пятый день: «Было такое ощущение, что я смотрела черно-белый телевизор, и вдруг оказалось, что он цветной, — просто я не знала, как поменять настройки. И, главное, ушла боль, которая столько времени меня изнуряла».

Как выяснилось из беседы с главным врачом Республиканской психиатрической больницы Еленой Калининой, состояние, которое возникло у нашей героини, — классическая депрессия, словно из учебника.

Это не лень и не безволие — это болезнь, вызванная изменением обмена веществ в мозге. Говорить «Возьми себя в руки» — это как советовать диабетику начать выделять инсулин. Увы, люди боятся идти к доктору, потому что их «подсадят» на таблетки или поставят на учет.

Но! При депрессии пациента на учет не ставят, на работу о заболевании не сообщают. Лекарства, которые называются антидепрессантами, выписывают на определенное время, принимать их всю жизнь нет необходимости.

КСТАТИ

По данным Всемирной организации здравоохранения, страдают от депрессии около 350 млн человек. Правда, сами же специалисты уверяют, что эти цифры не очень корректны: в разных странах статистику ведут по-разному. Где-то учитывают только тяжелые случаи, где-то включают в отчеты и легкую депрессию. Но в одном все доктора сходятся — депрессия лечится, особенно если обратиться к врачу вовремя.

Почему депрессия возникает? В организме у нас происходят очень сложные биохимические процессы. Во время стрессов возникает гормональная буря, которая может закончиться поломкой отлаженного механизма. Можно сравнить это со всплеском напряжения в электрической сети, от которого перегорают лампочки. Антидепрессанты помогают восстановить работу сети нейронов, после чего она продолжает работать самостоятельно. Требовать от больного «собраться» вредно: ему плохо, у него нет сил, а его еще и унижают, обвиняя в недостатке воли, вместо того чтобы отвести к доктору.

У кого бывает депрессия? Считается, что у женщин она случается чаще, но ученые отмечают, что нередко мужской алкоголизм возникает на базе именно депрессии. К тому же женщины легче обращаются за медицинской помощью, чем представители сильного пола: как это мужик нюни распустил?! Возраст, когда может случиться депрессия, — самый разный: сейчас она бывает даже у детей и подростков. Часто возникает у пожилых, когда человек, лишившись привычного уклада, уверен, что смысл жизни утерян.

Если не лечиться: люди иногда в таком состоянии живут годами, у них развиваются болезни самых разных органов, и случается, они сводят счеты с жизнью. Нередко ощущая свою никчемность, бросают учебу или работу, за бесценок продают квартиры, разводятся… В психиатрической больнице, по словам Елены Калининой, таким пациентам помогают не только медики, но и юристы.

Бывает, что человек ходит от врача к врачу с жалобами на сердце, на боли в ногах или руках, страдает от приступов мигрени, а врачи ничего найти не могут. Елена Калинина рассказывает, что в нашей психиатрической больнице есть соматическое отделение, где терапевты совместно с психиатрами лечат пациентов от гипертонии, заболеваний сердца и органов дыхания, аллергии, хронической усталости и бессонницы. Результаты бывают неожиданно хорошими, неожиданно для пациентов, ведь медики знают, что делают.

Как определить: депрессия уже настигла или просто плохое настроение затянулось? Если подавленное состояние, грустное настроение тянутся более двух недель — насторожитесь. Даже если вы уверены, что все в вашей жизни хорошо. Просто причина не всегда очевидна.

Фото: Причины депрессии изучают не только врачи. Истории людей, страдающих этим недугом, легли в основу многочисленных романов и кинофильмов. Кадр из х/ф режиссера Кшиштофа Кеслёвского «Три цвета: синий»

БАБУШКА В ГРУППЕ РИСКА

Можно ли справиться с депрессией самостоятельно?

Далеко не всегда. Выход может затянуться настолько, что потери будут весьма ощутимы. Специалист приведет вас в форму в разы быстрее. Кому-то помогают усилия психолога, кому-то нужна лекарственная поддержка, а кому-то и то, и другое.

Особое внимание нужно обратить на поведение родных: сын или муж частенько стали «расслабляться», принимая спиртное. Случается, и женщины вдруг становятся любительницами выпить. В первое время алкоголь действует как антидепрессант, но потом становится маховиком, который раскручивает депрессию с еще большей силой.

Пожилые родственники — в группе риска, особенно если у них нет любимого занятия и они большую часть времени проводят у телевизора. Раздражительность, ворчливость, непонятные боли — повод подумать о депрессии. Бабушкам и дедушкам в семье нужно чувство востребованности. Загружайте их посильными домашними делами: если ты не поможешь, мы пропадем. Даже если ворчат, они должны чувствовать, что их труд и они сами нужны.

ДОЧКУ ГРУСТЬ-ТОСКА СЪЕДАЕТ

Можно ли не допустить возникновения депрессии?

Участие в жизни родных, внимание к ним, особенно если они попали в тяжелую ситуацию, делают чудеса. Если человек чувствует, что его поддержат, помогут, ему проще пережить сложный момент.

Обратите внимание на подростков: длительный период плохого настроения — повод принять участие в делах дочки или сына. Видимой причины может и не быть — просто случился сбой в обмене веществ. Вашим детям не будет страшна депрессия, если они поймут — родители на их стороне. Разговаривайте с ними не о том, что творится в школе, а просто о жизни, о планах на будущее, мечтайте, делитесь впечатлениями о книгах и фильмах.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

У людей с высоким IQ вероятность развития депрессии в 3 раза больше, чем у остальных, из-за повышенной мозговой активности.

Недостаточное потребление фолиевой кислоты, витамина В12, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (содержатся в рыбе и в продуктах растительного происхождения) тоже влияет на клинические проявления депрессии. Недавно норвежские медики провели исследование (участие в нем приняли около 22 тысяч человек) и обнаружили, что симптомы депрессии у группы людей, принимавших рыбий жир, снизились.

Многие известные личности сталкивались с депрессией. Это Людвиг ван Бетховен, Эдгар Аллан По, Винсент ван Гог, Эрнест Хемингуэй, Джон Леннон. Знаком этот недуг и 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Впервые он впал в депрессию после смерти своей первой возлюбленной — Энн Рутледж — и затем страдал от хронической депрессии всю жизнь.

Ведущая рубрики Алена Оленова, e-mail: neroly@mail.ru