Гиревик Чувашии Александр Павлов – победитель Кубка Европы

С 20 по 25 июля в г.Вэлсфорд (Ирландия) проводился Кубок Европы по гиревому спорту. В составе сборной команды России выступил магистр Чувашской ГСХА Александр Павлов.

Спортсмен, тренируясь под наставничеством Бориса Глинкина, на протяжении последних четырёх лет становился неоднократным победителем и призёром первенств России, Европы и мира. Теперь коллекция его трофеев пополнилась Кубком Европы. На прошедших соревнованиях в весовой категории до 95 кг он стал победителем.

Его суммарный результат — 215 очков. В первом упражнении — в толчке, атлет выполнил 135 подъёмов (рекорд Чувашии), в рывке — 160 повторений. Этот результат позволяет Александру претендовать на звание Мастера спорта России международного класса.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики