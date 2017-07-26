Делегация Чувашской Республики приняла участие в работе краснодарского форума «Городская среда»

24 июля в г. Краснодаре состоялся краснодарский форум «Городская среда». В пленарном заседании под руководством Председателя Партии «Единая Россия», премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева приняли участие секретарь Генерального совета Партии Сергей Неверов, член Генерального совета «Единой России», министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Чувашскую Республику представляли Секретарь регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Николай Малов, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Иванов и руководитель регионального исполкома Партии Дмитрий Щепелев.

Максим Иванов принял участие в работе дискуссионной площадки «Современные общественные пространства», Николай Малов принимал участие в работе дискуссионной площадки «Благоустройство малых городов». На площадке «Комфортный двор» принял участие глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков, по результатам которой он выступил с итогами и докладом об опыте столицы Чувашии в реализации проекта «Городская среда» на пленарном заседании форума.

«Городская среда» призывает граждан к соучастию в программах благоустройства, учит относиться к дворовым территориям как к своему имуществу. Люди должны видеть и понимать, что мы не навязываем мнение чиновников, не давим административными рычагами. Главное – услышать мнение самих горожан, и положить его в основу типовых проектов, стараясь при этом сохранить индивидуальность каждого двора», – отметил в своем выступлении Алексей Ладыков.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Максим Иванов отметил, что в Краснодаре собрались порядка 1000 человек со всей страны, чтобы обсудить комфортную городскую среду и правильно расставить акценты для того, чтобы граждане абсолютно во всех регионах страны понимали, как работает программа и что она работает одинаково на всей территории Российской Федерации.

Как прокомментировал Секретарь регионального отделения Партии Николай Малов, реализация проекта таким образом не заканчивается в этом году, проект будет продолжен и будет носить долгосрочный характер в интересах людей. Также Николай Владимирович отметил, что в реализации проекта нужен индивидуальный подход к регионам, учитывая их специфику, культурно-исторические традиции и уровень экономического развития.

Итоги форума подвел Дмитрий Медведев, предложивший поддержать все рекомендации. Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своём докладе подчеркнул, что правительство профинансирует проект «Городская среда» на 2018-2020 годы и поручил в 2018 году сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды, а также предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. «Важно, чтобы изменения в городской среде не ограничивались одним годом, поэтому я считаю, что государственные средства на поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете. Предлагаю как минимум на следующий год с учетом текущей ситуации сохранить тот же объем государственной поддержки. Я уже такое поручение дал – сохранить в полном объеме», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Справочно:

В Чувашской Республике с 2017 года реализуется федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта проживания граждан и городской среды.

Федеральная программа рассчитана на 5 лет. Программа реализуется в 2 этапа. Первый этап реализуется в 2017 году. 2 этап реализации программы рассчитан на 2018-2022 годы.

В 2017 году в проекте участвует девять муниципальных образований республики. 260 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 20 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на благоустройство дворовых территорий в Батыревском, Козловском, Мариинско-Посадском, Цивильском районах и городах Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаш, Алатырь. В рамках реализации программы будут произведены: ремонт проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, организация детских и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, ремонт тротуаров. В Чувашии в рамках проекта планируется благоустроить порядка 70 дворовых территорий и 14 общественных пространств.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 5,2 млн рублей федеральных средств направляется на обустройство мест массового отдыха. В данной работе участвует 4 города – Алатырь, Канаш, Новочебоксарск и Шумерля, которые реализуют на своих территориях проекты по обустройству парков.

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики