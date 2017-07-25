Клавдия с Анжеликой едут в Лондон

Международная ассоциация легкоатлетических федераций дала добро на участие в чемпионате мира в Лондоне 19 спортсменов из России. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова. Она уточнила также, что итоговую заявку в ИААФ утвердили в понедельник вечером: помимо спортсменов, которые будут выступать в Лондоне в нейтральном статусе, на чемпионат поедут 12 сопровождающих их лиц.

В соревнованиях по спортивной ходьбе на ЧМ-2017 примут участие спортсменка из Чувашии Клавдия Афанасьева, победившая недавно на чемпионате Европы среди молодежи, и Сергей Широбоков, выигравший золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров. В списках, утвержденных ИААФ, значится также представляющая нашу республику прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и ранее выступавшая за Чувашию метательница копья Вера Ребрик.