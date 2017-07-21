Приборов видеофиксации на дорогах Чувашии станет больше

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории республики функционируют 141 стационарный и 36 передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ФВФ). Они находятся на балансе казённого учреждения «Чувашупрдор».

По данным ЦАФАП УГИБДД МВД Чувашии, в июне 2017 года вынесено 54726 (АППГ – 28636) постановлений об административных нарушениях ПДД.

В июне 2017 года проведен аукцион по оснащению комплексами двух перекрестков в г. Канаше, на перекрестке пр. Ленина – ул. Ю. Гагарина в г. Чебоксарах и в п. Хыркасы. 31 июля 2017 г. состоится очередной аукцион по закупке четырех комплексов (Цивильский район, а/д М-7 «Волга» (625 км+800 м), возле ООТ «Кирпичный завод»; Канашский район, а/д А-151 «Цивильск-Ульяновск», (44 км+100 м); Чебоксарский район, а/д «Восточный подъезд к г. Чебоксары», (01 км+600 м); Чебоксарский район, а/д «Западный подъезд к г. Чебоксары, ( 02 км+50 м).

В рамках пилотных проектов и для дальнейшего развития системы фото-видеофиксации нарушений ПДД на перекрестке Президентского бульвара – ул. Композиторов Воробьевых в г. Чебоксары установлен комплекс ФВФ. В третьем квартале 2017 года запланировано обустройство ими железнодорожного переезда на ул. Пристанционная (возле магазина «Акватика»), трех пешеходных переходов и трех перекрестков в г. Чебоксары (ул. Ленинского Комсомола – пр. Ивана Яковлева; ул. П. Хузангая – пр. 9-й Пятилетки; ул. Ю.Фурчика – Б. Хмельницкого).

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики