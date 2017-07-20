Выбраться из долговой ямы чебоксарец решил с помощью… грабежа

ОТ МИКРОЗАЙМОВ ДО БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Вечером, когда сотрудница одного из республиканских министерств, возвращавшаяся с работы, собиралась войти в подъезд своего дома, на нее напал неизвестный. Все произошло настолько неожиданно, что грабитель, одетый во все темное, с капюшоном, практически полностью закрывающим лицо, легко выхватил из рук женщины сумку и скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию. Ее беспокоило не столько хищение денег (их в кошельке было совсем немного), сколько пропажа рабочих печатей. Правда, в ходе осмотра оперативной группой прилегающей территории похищенная сумочка нашлась вместе почти со всем своим содержимым — нападавший забрал только кошелек.

Чтобы найти и задержать подозреваемого, сотрудникам УМВД России по городу Чебоксары и Управления уголовного розыска МВД по Чувашии потребовалось около двух недель. За это время оперативники установили почти поминутно, чем житель Чебоксар занимался в течение двух с лишним часов до совершения преступления, отследили его маршрут передвижения по городу. Практически сразу сыщикам стало понятно, что они имеют дело с новичком: молодой человек долго не мог решиться на нападение, следовал то за одной, то за другой прохожей.

После того, как предполагаемый преступник был задержан, версия полицейских подтвердилась: ранее 23-летний горожанин ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возможно, не попал бы и теперь, если бы не собственная финансовая неосмотрительность: задержанный набрал столько кредитов, причем в микрофинансовых организациях, что вскоре оказался не в состоянии выплатить огромную сумму с процентами. Но способ решения данной проблемы юноша нашел в корне неверный, потому что сейчас, после того как в отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж, ко всему прочему прибавится еще и судимость…