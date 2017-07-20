Киллера нашли в Чувашии

СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Москвы, подозреваемых в покушении на приготовление, в организации и пособничестве в совершении убийства группой лиц по найму.

По версии следствия, в апреле этого года один из фигурантов дела из мести к бывшему компаньону (нижегородскому предпринимателю) решил организовать похищение его 25-летнего сына с целью вымогательства денег, а в дальнейшем планировал совершить и убийство молодого человека.

Киллера злоумышленник подыскивал вместе с подельником. Исполнителя убийства они нашли в Чувашии, пообещав ему вознаграждение в 2 миллиона рублей. При этом соучастники намеревались требовать деньги с предпринимателя, представив ему достоверные доказательства, что его сын (еще живой) находится у них.

Однако заказное убийство было предотвращено. Противоправные действия злоумышленников в ходе совместных мероприятий пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Чувашии и Нижегородской области. Подозреваемые задержаны, расследование уголовного дела продолжается.