Доигрался…

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего безработного жителя Чебоксар.

В августе прошлого года он организовал законспирированный подпольный игровой салон под видом мастерской по ремонту компьютеров и бытовой техники, оборудовав его 10-ю игровыми автоматами. Войти в игровой салон можно было только по предварительному телефонному звонку. Однако правоохранители вычислили преступника и пресекли его деятельность. Следователем СУ СКР по Чувашии собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд Чебоксар.

В следственном управлении отметили, что инкриминируемое обвиняемому деяние он совершил, когда в суде рассматривалось другое уголовное дело по обвинению его в совершении аналогичного преступления. Было установлено, что в Чебоксарах в торговом павильоне, расположенном в людном месте неподалеку от центрального автовокзала, злоумышленник организовал незаконную деятельность игрового салона, который оборудовал 11-ю игровыми автоматами, купленными по объявлению в Интернете. Он действовал с июля 2015 по март 2016 года, пока его деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В сентябре прошлого года суд приговорил «игрока» к штрафу в 200 тысяч рублей.