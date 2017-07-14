Кандидаты нацелились на мандаты

Год назад уже с середины лета с экранов телевизоров и газетных страниц не сходила тема предстоящих выборов в Государственную Думу России и Госсовет Чувашии. Сегодня о предстоящем Едином дне голосования почти ничего не слышно, хотя в нашей республике 10 сентября состоятся выборы сразу нескольких уровней.

Как сообщают в Центризбиркоме Чувашии, в этот день будут определяться обладатели мандатов депутата Госсовета Чувашии, депутата Чебоксарского горсобрания, а также 17 мандатов в десяти районных и городских собраниях депутатов, 5 мандатов в трех городских поселениях и 48 мандатов в 41 сельском поселении. Вообще никаких выборов не будет только в городах Алатырь и Шумерля, Красночетайском, Мариинско-Посадском и Яльчикском районах. Так что к предстоящему Единому дню голосования в республике готовятся почти везде.

Выдвижение кандидатов всех уровней будет происходить до 21 июля. После этой даты уже можно говорить об общем их количестве и уровне конкуренции в каждом конкретном избирательном округе.

Самый значимый на этих выборах, конечно, мандат депутата Госсовета Чувашии. Он освободился в связи с назначением в конце марта этого года Владимира Викторова министром здравоохранения республики. Поэтому по Центральному одномандатному округу № 17 осенью придется проводить дополнительные выборы.

Первые претенденты на этот мандат уже определились. Еще 5 июля в Центризбиркоме республики заверили предвыборный список Чувашского республиканского отделения КПРФ, в котором кандидатом значится первый секретарь Чебоксарского горкома Андрей Игнатьев. 12 июля ту же процедуру прошли сторонники ЛДПР, их кандидат — индивидуальный предприниматель Алексей Сапожников. А также единороссы — в их списке директор по производству строительной компании «Отделфинстрой» Алексей Мурыгин. Региональное отделение «Единой России» еще в конце мая провело праймериз «с прицелом» на выборы в Госсовет, на которых именно Мурыгин одержал победу.

Получается, что из всех представленных в парламенте республики партий держат паузу только справедливороссы. В региональном отделении говорят, что заседание совета, на котором состоится выдвижение, пройдет на днях, но фамилии возможных претендентов на мандат депутата Госсовета не называют. Правда, по слухам, таким кандидатом может стать бывший полпред Чувашии в Москве Леонид Волков, буквально на днях вступивший в ряды справедливороссов. Но в отношении него возбуждено уголовное дело, и если приговор окажется обвинительным, то в случае победы депутатский мандат ему придется сдать…

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Единый день голосования в России — второе воскресенье сентября. Но в годы, когда федеральные и региональные выборы совпадают (как это было в 2016-м), голосование назначают на третье воскресенье сентября.