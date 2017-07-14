Долги перед энергокомпанией могут омрачить отпуск

БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ ИМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Первая половина нынешнего лета как никогда оправдала поговорку про страну вечнозеленых помидоров. Прохладная и дождливая погода сильно подогрела желание россиян полежать на теплых пляжах зарубежных курортов. Вот и потянулись скучающие по солнцу соотечественники в аэропорты — к границам Родины. Но вылететь в теплые страны суждено не каждому. Всему виной — долги, которые для многих становятся преградой для выезда за границу. Вот почему филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует всем своим потребителям-физическим лицам перед отправкой в отпуск обязательно позаботиться о том, чтобы ваши долги за энергоресурсы были погашены в полном объеме.

Чтобы самолет не улетел без нас

В городе Кирове женщина задолжала крупную сумму по налогам и более 94 тыс. рублей за энергоресурсы. В ходе рейда представители службы судебных приставов обнаружили ее дорогостоящий автомобиль «Ягуар», который был арестован и помещен на штрафстоянку. Перед кировчанкой замаячила перспектива продажи дорогущей иномарки в счет погашения ее задолженности. Впрочем, судя по тому, что в собственности женщины находятся еще несколько транспортных средств, переживать за нее не будем — пеший шопинг ей не грозит. Да и «Ягуар», если постарается, наверняка не потеряет: выплатит долг — и вернут.

Но в арсенале судебных приставов-исполнителей есть и куда более действенная мера воздействия на недобросовестных граждан — эти люди в погонах могут каждому должнику испортить зарубежный отдых.

Представьте себе: деньги накоплены, чемоданы собраны — вот и самолет у трапа. Человек уже видит себя на берегу моря, в объятьях волн, и в этот момент ему дают от ворот поворот: сообщают, что из-за долга в отношении него вынесено решение об ограничении на выезд из страны. Обидно? Еще бы! Ведь при этом приходится расстаться не только с мечтой об отдыхе за рубежом, подобный запрет чреват и материальными потерями, сопоставимыми со стоимостью путевки на курорт, исчисляемой десятками тысяч рублей.

Такое право приставам предоставлено федеральным законом об исполнительном производстве: при наличии задолженности, превышающей 10 тыс. рублей, они могут вынести постановление о временном ограничении на выезд гражданина из Российской Федерации. Правда, сегодня Государственной Думой обсуждается возможность увеличения «невыездного» порога с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, но соответствующие поправки в закон вступят в силу не раньше октября текущего года, когда сезон отпусков для многих уже завершится.

Шлагбаум не откроется до полного погашения долга. Именно такая мера, признает руководство Федеральной службы судебных приставов, стала одним из наиболее эффективных способов мотивации граждан рассчитаться с долгами, что и побуждает приставов использовать этот инструмент на полную катушку. По данным ФССП, в последние годы количество невыездных должников последовательно увеличивается. Если годом ранее ограничение на выезд касалось 2 млн россиян, то в этом году армия тех, кто о зарубежной поездке может только мечтать, составила уже 2,3 млн человек. Снять, кстати, человека с рейса могут в любом городе — база у судебных приставов единая.

Акция откроет замок на границе

«Скандал в аэропорту. Тетку не посадили в самолет из-за долгов по квартплате», «Ребенка не пустили в самолет из-за долгов родителей» — подобными сообщениями уже пестрит Интернет, люди выкладывают скандальные видеосъемки в YouTube, социальных сетях. Многие за свой омраченный отпуск пытаются обвинить таможенников, приставов — кого угодно, но только не себя.

В такую неприятную ситуацию рискуют попасть и жители Чувашии. По словам директора филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Светланы Жарковой, судебные приказы по искам компании в отношении 160 клиентов из двух регионов сегодня находятся в службе судебных приставов. Как раз они — те потенциальные «невыездные» отпускники, кого в аэропорту могут попросить «с вещами на выход».

Причем это только пока 160 человек. С начала года энергокомпанией в отношении жителей Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы, задолжавших за тепло, в суды направлено свыше 740 пакетов документов на общую сумму 6,9 млн рублей. Часть из них уже рассмотрена — судебные приказы ушли приставам, в банки и т. д.

Общая задолженность жителей Марий Эл и Чувашии перед «Т Плюс» на сегодняшний день составляет 42,5 млн рублей. Помимо ограничения выезда за границу должников применяют и другие меры для принудительного взыскания денег. В том числе опись имущества, списание средств в счет погашения долга с банковских карт и т. д. Только в Сбербанке находится около 1,2 тыс. судебных приказов о взыскании с физических лиц долга по отоплению и горячему водоснабжению на сумму 32,5 млн рублей. Тесно взаимодействуют и с другими банками.

Эти деньги как воздух нужны для качественной подготовки ТЭЦ и теплосетей к предстоящему отопительному сезону — выполнения ремонтных работ, закупки топлива и другое. Тем не менее энергетики крови не жаждут. Всегда готовы пойти навстречу своим клиентам. Одна из таких мер — стартовавшая с начала июля акция «В отпуск — без долгов».

— Принимая во внимание начавшийся сезон отдыха, мы призываем своих клиентов не рисковать отпуском и в кратчайшие сроки оплатить имеющуюся задолженность за теплоресурсы. Участвуя в нашей акции «В отпуск — без долгов», потребители, имеющие задолженность за энергоресурсы, смогут рассчитаться со своими долгами до введения в отношении них мер принудительного погашения. Такой возможностью могут воспользоваться физические лица, получающие квитанции за коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения напрямую от ресурсоснабжающей компании «Т Плюс», — заверила Светлана Александровна.

Конечно, лучше всего долгов вообще не делать. Если все же их накопили — перед тем как собираться в дальние страны, счета должникам лучше погасить. Чтобы прохождение границы не напоминало популярный нынче в молодежной среде квест «выпустят — не выпустят», проверьте наличие задолженности заранее. Иначе берег турецкий так и останется только во сне — не станет явью. И лето можно провести, так ни разу и не искупавшись. Поэтому акция ЭнергосбыТа как нельзя кстати — воспользуйтесь ее возможностями. Продлится она до конца августа.