В воскресенье болеем за Клаву

Легкоатлетка из Чувашии Клавдия Афанасьева выступит на стартовавшем в четверг в Польше первенстве Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет.

На этот турнир под нейтральным флагом заявлены лишь две российские спортсменки — наша Клавдия и Кристина Сивкова, вчера вышедшая в полуфинал в беге на 100 метров. У Афанасьевой старт состоится лишь через два дня — на дистанцию 20 км она выйдет в воскресенье, в 12 часов по московскому времени.

Как сообщают в Минспорта Чувашии, в случае выполнения на соревнованиях в Польше квалификационного норматива (1:36.00) Афанасьева получит путевку на взрослый чемпионат мира в Лондоне. Шансы на такой исход событий есть: лучший результат в сезоне у Клавдии — 1:28.29 (показала она его, кстати, в июне на первенстве России по спортивной ходьбе в Чебоксарах, завоевав серебряную медаль). Ну а личный рекорд спортсменки почти на десять минут лучше норматива.

Соревнования можно будет посмотреть в записи на телеканале «Евроспорт 2». А на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации будет идти прямая трансляция молодежного первенства по легкой атлетике.

Фото cap.ru: Вкус больших побед Клавдии Афанасьевой уже знаком — два года назад она завоевала «золото» на чемпионате Европы среди юниоров.