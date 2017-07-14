На Клязьму в поисках смыслов

Девять ребят из Чувашии стали участниками второй смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

В рамках смены, посвященной развитию ИТ, с участниками встретились известные специалисты в этой сфере. Лекции и семинары провели заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, а также представители других крупных телекоммуникационных холдингов и высокотехнологичных сообществ.

Как обычно, на форуме прошел конкурс молодежных идей. Из 188 проектов экспертным жюри были отобраны 68 самых интересных. Авторы 20 из них получили весомую финансовую поддержку на сумму от ста до трехсот тысяч рублей каждый. В числе победителей оказался и молодой разработчик из Чувашии. Проект Романа Николаева «Промышленная бионика» удостоился гранта в размере ста тысяч рублей.

Научная разработка Романа относится к сфере мехатроники и позволяет обучающимся получить навыки для успешной трудовой деятельности по рабочим профессиям в соответствии с мировыми стандартами и развивает инженерную мысль.

СПРАВКА СЧ

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области все лето. В этом году площадка принимает 7 тематических смен. На них встречаются студенческие лидеры, молодые предприниматели, руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов, начинающие парламентарии и политические лидеры, политологи, социологи, а также молодые специалисты транспортной отрасли.

Фото vk.com: Грант в размере 100 тысяч рублей поможет Роману Николаеву (на снимке он — крайний слева) воплотить свои идеи в жизнь.