Чебоксарский детский технопарк «Кванториум» вошел в тройку лучших

По результатам рейтинга ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» — федеральный оператор сети детских технопарков «Кванториум» детский технопарк «Кванториум» МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары вошел в тройку лидеров в сети детских технопарков «Кванториум» по всей России за апрель-май 2017 года.

Всего в рейтинге участвовали 16 организаций.

Результаты рейтинга формируется на основе данных, полученных от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, на территории которого располагается Технопарк; руководителя Технопарка; данных о результатах внешних оценочных процедур оценки достижений; удовлетворенности потребителей и их родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг.

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Дети осваивают перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. Воспитанники «Кванториумов» уже сегодня являются победителями российских и международных олимпиад.

В чебоксарском технопарке обучение ведется по шести направлениям: аэроквантум, робоквантум, IT-квантум, наноквантум, энерджиквантум, биоквантум. В «Кванториуме», кроме мастерских и лабораторий, оборудованы цеха общего пользования с высокотехнологичным оборудованием, коворкинг, медиабиблиотека, зона отдыха и другие необходимые помещения.

«Кванториум» выполняет функцию ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной).

В дни летних каникул на базе детского технопарка организованы смены «Инженерные каникулы». В течение дня (с 8.30 до 15.00) дети принимают участие в увлекательных мастер-классах; коллективных играх для развития их внимания, творческого мышления, общения и коммуникативных навыков;технологических экскурсиях (посещение предприятий г. Чебоксары: Акконд, Чебоксарский элеватор, Экра, Up-lab; музеев: Музейно-выставочный центр, Центр современного искусства, Музей пожарной охраны, Музей академика-кораблестроителя Алексея Крылова).

Также для чебоксарских школ проводятся научно-технологические квесты «Мега квантум», которыми охвачено около 300 человек (детей, посещающих пришкольные лагеря).

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики