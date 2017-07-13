В Чувашии обновляются детские поликлиники

13 июля Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев в сопровождении министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова посетил филиал Городской детской больницы №1, расположенный по ул. Афанасьева, где недавно завершился капитальный ремонт.

Главный врач медицинской организации Светлана Кожевникова ознакомила гостей с работой учреждения и рассказала о нововведениях в работе поликлиники. Так, в больнице появились кабинеты забора анализов, ультразвуковой диагностики, кабинет здорового ребенка, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа. Также после ремонта созданы условия для проведения диспансеризации детей непосредственно в самом филиале поликлиники.

«Сейчас в поликлинике обслуживается около 5 тыс. детского населения, приём ведётся на 5 педиатрических участках. Ремонт позволил развить все службы, создать новые кабинеты, теперь здесь оказывается как первичная врачебная, так и первичная специализированная медико-санитарная помощь. При этом численность населения в этом районе растёт. С вводом новых домов в микрорайонах «Лайнер» и «Радужный» запланировано открытие ещё одного педиатрического участка», – отметила Светлана Леонидовна.

В ходе рабочего визита официальные лица ознакомились с работой регистратуры, кабинетами врачебного приёма, пообщались с медицинским персоналом и пациентами.

«Здесь стало очень уютно. Всё оформлено для детей. Раньше были обычные серые стены, сейчас появилась игровая комната. Хоть у меня ребёнок уже и взрослый, но когда он пришёл сюда, то сказал: «Мама, смотри, как интересно!». А если детям приятно, естественно, родителям тоже приятно», – поделилась впечатлениями одна из пациенток учреждения.

В поликлинике была полностью заменена электропроводка, канализационные трубы, окна, полы, двери, выполнена покраска и отделка помещений. После проведённого ремонта в больнице выстроена логистика оказываемых медицинских услуг, в соответствии современными требованиями перестроена регистратура, кабинеты врачей-педиатров оснащены новым медицинским оборудованием и медицинской мебелью. Улучшилась комфортность пребывания в поликлинике как для пациентов, так и для врачей.

«Месяца 3–4 назад условия здесь были не самые комфортные. Сегодня поликлиника полностью преобразилась. Она стала современной и, что немаловажно, здесь внедрены элементы «бережливой» медицины. Например, в регистратуре нет традиционных амбулаторных карт – они хранятся в кабинетах участковых врачей. Тут появилась открытая регистратура, на стенах – яркие информационные стенды. Раньше здесь не было кабинетов забора крови. Пациенты приходили сюда и, если врачи назначили им анализы, им приходилось ехать в другие филиалы больницы. Теперь здесь можно пройти даже диспансеризацию. Причём узкопрофильные специалисты сконцентрированы в одном кабинете – пациентам не нужно занимать очередь в четыре разных кабинета. Здесь появилась физиотерапия, для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия по доступной среде. Надо отдать должное, что и для персонала тут созданы комфортные условия. Опыт организации работы данной поликлиники будет тиражироваться и на другие детские лечебные учреждения республики», – рассказал руководитель Минздрава Чувашии Владимир Викторов.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики