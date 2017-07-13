Срок индексации пенсии после увольнения сократят

Внесены изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях», позволяющие сократить сроки для установления пенсии с учетом индексации для уволившихся с работы пенсионеров. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года*.

Новые нормы позволят пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Пенсия в проиндексированном размере будет выплачиваться на четвертый месяц после прекращения работы с доплатой за три месяца после увольнения. Три месяца отводится на прием и обработку сведений работодателя о работниках и подготовку выплатных документов. Сейчас страховая пенсия с учетом индексации выплачивается без доплаты за три месяца после увольнения.

Каким будет размер пенсии после прекращения работы, можно посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФР. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ. При необходимости специалисты Пенсионного фонда помогут в регистрации и получении электронных услуг.

* Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Источник: Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике-Чувашии