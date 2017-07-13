АЛЕКСАНДР ЧУЧАЛИН: «Меня поразили поликлиники в Чебоксарах»

ЦИТАТА НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ЧУЧАЛИН, директор научно-исследовательского института пульмонологии, академик РАН:

«Ситуация со здравоохранением в стране мозаичная. Есть регионы и отдельные учреждения, где все действительно здорово поставлено. Я был в Чебоксарах, меня поразило, как там все организовано: приходит в поликлинику пожилой человек, волонтер помогает ему записаться к врачу, провожает в нужный кабинет. До недавнего времени я был главным терапевтом России и много ездил по регионам. Поэтому знаю: раньше врач был и царь, и бог. Он и сам домой к тебе придет, и скорую, если надо, вызовет. Вообще у нас, российских врачей, это было в крови — служить больному человеку. Не делать из него средство дохода, наживы».