Детям — «Орленок», инструментам — отпуск

СТРУННЫЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПРИДЕТСЯ ПОДЛЕЧИТЬ

У всех, кто в День республики слушал выступление сводного Детского хора почти в тысячу голосов, навсегда осталась в памяти картина выступления юных хористов и взрослых музыкантов под проливным дождем. Зрители высоко оценили выдержку и творческий полет дирижера, певцов и оркестра. Но многих обеспокоили последствия обрушившейся на артистов стихии.

У председателя Чувашского отделения Всероссийского хорового общества Виктора Бондарева мы сразу же поинтересовались, как себя чувствуют юные артисты после пережитого. Дети чувствуют себя хорошо, более того, в качестве поощрения они скоро едут в «Орленок». Хористы со всей России в восторге от Чебоксар, набережной города и концерта у монумента Матери в том числе. Дирижера, руководителя Чувашской академической симфонической капеллы Мориса Яклашкина, который в финале под ливнем дирижировал сложной партитурой практически без всяких нот, талантливые дети вообще назвали «крутым».

Репертуар, который был исполнен на празднике в Чувашии, у участников в работе давно, со дня основания хора Валерием Гергиевым. Сложным для гостей оказался лишь гимн Чувашии, который они специально разучивали к этому дню. А вот местные ребята за это же время выучили весь репертуар и справились прекрасно. «Орленок» станет наградой и для них.

Надо сказать, что хористы и их организаторы с их опытом выступлений на различных площадках оказались более подготовлены к неожиданностям, чем наши музыканты. У ребят на случай дождя к поясу были прикручены дождевик и специальные шапочки. И когда закапал дождь, дети, как солдаты по команде, достали прозрачные одежды и молниеносно надели. Кстати, такая мизансцена специально репетировалась на раз-два.

С музыкантами, к сожалению, получилось иначе. Для них не предусмотрели ни навесов, ни даже тентов, которые бы стояли наготове. На вопрос, почему они не были предусмотрены, замминистра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Вячеслав Оринов ответил, что не хватило времени, да «кто ж рассчитывал на такой ливень». Хотя, казалось бы, с таким летом только и рассчитывать. Что касается времени, то о выступлении тысячного хора было известно еще с декабря. Именно тогда Виктор Бондарев договаривался о приезде детища маэстро Гергиева в Чебоксары.

Музыкальный инструмент, даже самый большой, такая капризная и хрупкая вещь, что на нем плохо сказывается и излишне влажный, и излишне сухой воздух, от которого могут разбухнуть или усохнуть детали, покоробиться гриф, растрескаться дека, заржаветь металлические части. Что уж говорить о дожде, а тем более о ливне. Цены же на эти «капризули» и источники волшебных звуков, на концертные скрипки, например, начинаются от 3-4 тысяч долларов.

Правда, если кто-то заметил в пылу дождя, несколько музыкантов в финале покинули свои места. Обладатели личных дорогостоящих скрипок и флейт имеют на это право по контракту, подписанному с оркестром, у кого такой контракт есть, конечно. Причем это практически не повлияло на сопровождение песни в тысячу голосов. Дело в том, что для проведения концерта еще в марте была привезена фонограмма. Свою фонограмму записывала и капелла. И они предназначались не только на случай форс-мажора. По ним дирижер Морис Яклашкин держал музыкальные темп, ритм и всю нюансировку. Потому что оркестровое сопровождение должно идти именно так, как его записал для хора Гергиев, ни нюансом иначе. И дирижер действа, и сами музыканты, надо сказать, с этой задачей блестяще справились. В том числе при упомянутом форс-мажоре.

Когда пошел дождь, еще один дирижер капеллы, Наталья Яклашкина, сразу метнулась за большими зонтами, один принесла контрабасисту, второй — виолончелисту, третий сама держала над второй скрипкой. Но ливень был очень сильный. А музыканты играли. И несколько инструментов получили нежелательную порцию влаги. Как рассказал «Советской Чувашии» руководитель капеллы, коллектив нашел средства, чтобы уладить дело. Хотя просушка, заклейка инструментов после дождя, надо сказать, дело недешевое. А крупных специалистов в этой сфере в Чебоксарах нет, для этого приходится ездить в Казань или Нижний Новгород.

ПОСТСКРИПТУМ

Стоит вспомнить, что худрук симфонической капеллы уже много лет продвигает идею создания специальной летней сцены для уличных концертов по примеру берлинского театра под открытым небом Вальдбюнне. Оборудованная площадка и огромная сцена с навесом, позволили бы устраивать концерты на свежем воздухе без страха перед жарой или дождем. И на заливе ему было бы самое место.

Фото Максима Васильева: За участие в исторической музыкальной акции музыкантам и их инструментам выписали повышенную «премию».