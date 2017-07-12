ДМИТРИЙ САМАРЕНКИН, депутат Госсовета Татарстана, председатель Чувашской национально-культурной автономии:

«В дружной семье братских народов Татарстана чуваши по численности после татар и русских занимают третье место. Нас очень много, более 116 тысяч. Наибольшее количество чувашей проживает в Нурлатском, Аксубаевском, Дрожжановском, Буинском, Тетюшском, Альметьевском районах, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Созданы национально-культурные центры в 24 районах республики. Издается 5 газет на чувашском языке, в 98 школах преподаются чувашский язык и литература, в Нижнекамске работает чувашская гимназия».