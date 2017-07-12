В Алатыре нашли боевую мину

В понедельник вечером во время ремонтных работ ее обнаружили в алатырской школе № 2. О находке сразу же сообщили в полицию.

На место незамедлительно прибыли сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Чувашии. Саперная группа вывезла снаряд на полигон за городом и там уничтожила его. «При обследовании выяснилось, что это 82-миллиметровая минометная боевая мина. Она представляла опасность», — прокомментировали в отделе Росгвардии по Чувашии.

Происхождение мины устанавливается, территория школы обследована с собаками, других взрывоопасных предметов не обнаружено.