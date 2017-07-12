Не больше двух десятков

В республике в предстоящий сезон охоты разрешили добычу 20 лосей старше одного года. Лимиты и квоты по этому животному утверждены Указом Главы Чувашии и будут действовать с 1 августа этого года по 1 августа 2018 года.

Квоты распределены по 11 охотугодьям республики. Как сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии, отстрел такого количества зверей не окажет негативного воздействия на популяцию лося. Напомним, его численность в республике составляет 1238 особей.

Охота на лося в республике разрешена с 10 ноября по 31 декабря.