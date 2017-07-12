В республике создана рабочая группа по реализации проекта «Безналичная Чувашия»

КАРТА ВЫВЕДЕТ ИЗ ТЕНИ
Вчера состоялось ее первое заседание под руководством заместителя председателя правительства Чувашии — министра финансов Светланы Енилиной.
«По различным экспертным оценкам доля теневого рынка в наличном розничном товарообороте составляет от 15 до 30%, — сообщила Енилина. — Это значит, что десятки миллиардов рублей в год находятся «в тени» и не облагаются налогом. В республиканский бюджет недопоступают огромные суммы денежных средств, в связи с чем различные социальные проекты недополучают финансирование и не могут реализовываться в полной мере». По словам министра финансов, продвижение в республике безналичного оборота поможет исправить ситуацию и увеличить доходы бюджета.
С необходимостью повышения уровня безналичного денежного оборота согласились и участвовавшие в заседании рабочей группы представители органов исполнительной власти и банковского сектора республики. Они также отметили важность популяризации среди населения безналичных платежей за товары, работы и услуги.
На следующем заседании рабочей группы, которое состоится в августе, планируется утвердить «дорожную карту» по реализации проекта «Безналичная Чувашия», сообщают в Минфине республики.
КСТАТИ
В прошлом году в Татарстане решили создать первый в стране безналичный и бесконтактный город. Это районный центр Зеленодольск с населением около 100 тысяч человек. Согласно проекту властей Татарстана Зеленодольск должен был полностью перейти на безналичный и бесконтактный расчет, а оплату всевозможных услуг планировалось производить с помощью мультифункциональной карты. Первую партию таких карт должны были получить около 75 тысяч жителей Зеленодольска, передает РИА «Новости».