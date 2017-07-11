Министр Владимир Аврелькин принял участие в Координационном совете по промышленности в рамках выставки «ИННОПРОМ»

Сегодня, 11 июля, в Екатеринбурге в рамках международной выставки «ИННОПРОМ» под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное заседание Координационного совета по промышленности при Минпромторге России. В заседании принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

В ходе заседания с участием руководителей министерства, органов исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации, курирующих промышленность, планируется обсуждение вопроса развития производства компонентов машиностроительной отрасли в России, а также контрактация, кооперация, межрегиональная кооперация.

Машиностроительный комплекс Чувашии обеспечивает 44% оборота организаций обрабатывающих производств, 36% — в объеме промышленного производства Чувашской Республики. В нем трудится почти 62% занятых в предприятиях обрабатывающих производств.

В Торгово-промышленной палате Чувашской Республики создан и функционирует Центр промышленной субконтрактации Чувашской Республики, который является членом Национального Партнерства Развития Субконтрактации. В настоящее время в Центре зарегистрировано 286 предприятий, активно пользуются услугами 15 предприятий.

За 2016 год и I полугодие 2017 года на сайте Производственной кооперации Чувашской Республики было размещено более 100 производственных заказов. Проведена актуализация карты технологических возможностей предприятий Чувашской Республики.

Минэкономразвития Чувашии совместно с Союзом «Торгово-Промышленная палата Чувашской Республики» регулярно проводят совещания с руководителями субъектов деятельности в сфере промышленности Чувашской Республики, где рассматриваются возможности субъектов в реализации совместных проектов на основе межпроизводственного кооперирования.

Всего с 44 субъектами Российской Федерации подписаны и реализуются соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. По данным Чувашстата, в 2016 году организациями Чувашской Республики за пределы республики было вывезено продукции и товаров более чем на 28 млрд. рублей, на экспорт – на 1,6 млрд. рублей. Кроме этого, данными предприятиями поставлено на территорию Чувашской Республики продукции и товаров на 14,8 млрд. рублей.

Источник: Миниcтерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики