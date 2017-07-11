11 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил Комсомольский район республики.

Здесь руководитель региона в сопровождении заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова и руководителей муниципального образования посетил колхоз «Искра», ознакомился с ходом заготовки кормов.

На полях агрофирмы «Слава картофелю» ознакомился с технологией выращивания картофеля.

Михаил Игнатьев также проинспектировал ход реконструкции дороги «Комсомольское – Яльчики – Буинск» – Полевое Шептахово.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики