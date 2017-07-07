СВЕТЛАНА ЕНИЛИНА, заместитель председателя Кабинета Министров – министр финансов Чувашской Республики:

«В бюджете Чувашской Республики ежегодно предусматриваются денежные средства на социальную поддержку граждан. В сфере жилищно-коммунальных услуг бюджетные ассигнования идут по четырем направлениям: субсидии малообеспеченным гражданам, социальные выплаты сельским специалистам, социальные выплаты федеральным льготникам за счет субвенций из федерального бюджета, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам, достигшим возраста 70 лет. В 2017 году в республиканском бюджете на обозначенные цели заложено 897,8 млн рублей, из них на 1 июля израсходовано 399,9 млн рублей».