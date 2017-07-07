Акцент — на качество

Открывая 5 июля заседание Межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что в 2017 году на реализацию этого проекта направлено почти 310 млн рублей. «Акцент должен быть сделан на качество проводимых работ», — подчеркнул руководитель региона.

Исполняющий обязанности главы Минстроя Чувашии Максим Иванов рассказал, что мероприятия приоритетного проекта будут реализованы в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Канаше, Алатыре, Батыревском, Козловском, Мариинско-Посадском и Цивильском районах.

По результатам рассмотрения заявок общественными комиссиями в муниципальную программу этого года вошли 25 дворовых территорий и 3 общественных пространства — сквер имени К.В. Иванова, территории у остановки «Дом мод» и перед торговым комплексом «Шупашкар», сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова рассказала, что в городе планируется благоустройство парка «Ельниковская роща», Верхней набережной и 16 дворовых территорий на общую сумму 48 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.