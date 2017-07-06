Особый доктор — особая забота

СТАРОСТЬ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ В ТЯГОСТЬ

С начала марта в медицинских организациях республики начали открываться гериатрические кабинеты. Причина, по которой этому вопросу стало уделяться большое внимание, проста: в Чувашии проживает более 340 тысяч граждан пожилого возраста — это каждый третий житель республики. Число людей старше 85 лет приближается к 20 тысячам. С одной стороны, это замечательно, с другой — порождает проблемы, к которым мы пока не готовы. Часть этих проблем решит открытие кабинетов врачей-гериатров в 15 городских и районных поликлиниках, а часть может быть решена только совместно: государством и обществом, но об этом чуть позже.

Лечению подлежит

Молодежь легкомысленно считает, что раз человек активен, живет долго, то он уходит из жизни тихо, без болезней. Но это не так. Достаточно заглянуть в любой стационар республики, где врачи активно лечат от разных заболеваний не просто пожилых, а старых и очень старых пациентов. Нередко больные, которых привезли на носилках, уходят домой, уверенно стоя на ногах. К сожалению, это не означает, что человека полностью вылечили, но его самочувствие вполне удовлетворительно, и хотя ему приходится принимать лекарства, пристальное внимание медиков уже не требуется.

КСТАТИ

Всемирная организация здравоохранения придерживается следующей классификации возраста человека:

до 45 лет — человек молод,

от 45 до 60 лет — имеет зрелый возраст,

с 60 до 75 лет — пожилые люди,

с 75 до 90 лет — представители старческого возраста.

Известное выражение «если после 60 лет ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, значит, ты умер» — совсем не анекдот. Ноющие суставы, скованные мышцы, быстрая утомляемость — наверное, всем знакомы сетования пожилых. Другое дело, что один человек в 70 лет чувствует себя глубоким стариком, а второй в этом же возрасте катается на лыжах, ходит за грибами, воспитывает внуков или даже влюбляется и считает себя еще полным сил. Однако и тем, и другим людям нужен доктор, который бы разбирался в болезнях пожилых. Потому что каждый возраст имеет свои особенности. Редкий терапевт решится лечить младенцев, для этого есть педиатры. И для пожилых людей нужен свой врач — гериатр. Здоровый с виду пациент в возрасте уже имеет проблемы со здоровьем — это и хрупкие сосуды, и ломкие кости, и особенности нервной системы, сниженные слух, зрение, память.

Гериатрия — это особый раздел медицины, который занимается лечением болезней пожилых людей. В каком возрасте нужна консультация врача-гериатра? Вопрос не праздный, в пушкинские времена 50 лет считались глубокой старостью: «мерзкому старикашке Геккерну» было 44 года.

— Обращаться к гериатру нужно ориентируясь не столько на количество лет, сколько на качество здоровья. Болезнь, с которой молодой организм справляется без труда, может стать фатальной для пожилого человека: его органы в значительной мере исчерпали свой ресурс, — говорит главный гериатр Чувашии, заместитель главного врача Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Елена Иванова.

В задачи врача-гериатра входит оценка не только физического состояния пациента, но и его функционального статуса, способности к самостоятельному обслуживанию, психического здоровья, социально-экономических условий проживания: с кем он живет, как он живет, готовит ли себе самостоятельно еду, проводит ли простые гигиенические процедуры. Врач-гериатр, оценивая состояние здоровья, определяет дальнейшую тактику ведения пациента, дает рекомендации по режиму питания, физической активности, регулирует лекарственную терапию.

Жизнь показывает, что мы часто не знаем элементарных вещей. В пожилом и старческом возрасте у людей могут быть головокружения, нарушения ориентации в пространстве, они чаще падают и получают травмы. Иногда от перелома может спасти простая рекомендация — вставать с постели медленно: сначала переворачиваясь на бок, затем принимать сидячее положение и только потом вставать. И таких «мелочей», о которых большинство из нас не задумывается, очень много.

Не дом престарелых, а пансионат

С подготовкой врачей-гериатров государство справится и без нашей помощи, а вот с уходом за старыми людьми, которые требуют пристального внимания ежечасно, оно нам пока помочь не может.

Врачи разных отделений нередко возмущаются: привезли старушку в больницу, медики ее пролечили, но выписать из стационара не могут, потому что родственники не хотят ее забирать, хотя старушке лечение уже не нужно, ей требуется только уход и любовь близких. Родственники аргументируют свой поступок тем, что не могут оставить пожилого человека без присмотра, а бросить работу не в состоянии — жить будет не на что. Можно много кричать, что дети должны следить и ухаживать за старыми родителями, но причины, по которым это делать не получается, часто действительно серьезны. И тут на помощь может прийти частно-государственное сотрудничество по устройству пансионатов дневного или круглосуточного пребывания пожилых людей, нуждающихся в присмотре.

Сейчас невозможно поместить человека с болезнью Альцгеймера или старческим слабоумием в интернат, сложно ему найти сиделку, да и не всякая сиделка с таким подопечным справится. А вот пансионаты, хорошо обустроенные, с обученным персоналом, в том числе и медицинским, были бы востребованы теми, кто готов платить за комфортную старость своих родственников. Старикам мало почета, им нужен хорошо обустроенный быт, чтобы старость не была в тягость ни им самим, ни их близким.

Почему должно быть частно-государственное сотрудничество, наверное, понятно — бизнес на этом вряд ли сделаешь, а государству при нынешней ситуации такое дело просто не потянуть. Гериатрические пансионаты — это следующий шаг после открытия кабинетов, и сделать его все равно придется.

Случай из жизни

…Анна Сергеевна собиралась печь пироги и вдруг упала. Вызвали «скорую», готовясь к самому худшему. Но оказалось, что безобидный препарат для сосудов, который она и раньше принимала, снизил ей давление. После того, как ей уменьшили дозу лекарства, Анна Сергеевна опять превратилась в бойкую старушку, хлопочущую по хозяйству. Кроме того, на приеме гериатра родственники узнали еще много интересного, после чего устроили в квартире теплые полы, чтобы у бабушки не мерзли ноги.

Фото Максима Васильева: Когда есть интересная компания и любимое занятие, о проблемах со здоровьем вспоминать некогда.