В акваторию Чебоксаркого залива вернулись лебеди

В этом году в акватории Чебоксаркого залива будут жить 16 лебедей. Зиму они провели в Детском парке им. А.Г. Николаева.

Перед «большим плаванием» птиц осмотрел ветеринарный врач, который сделал им все необходимые прививки. Транспортировка по всем правилам перевозки была произведена в вечернее время для того, чтобы птицы смогли адаптироваться.

В холодное время года лебеди находятся на территории Детского парка им. космонавта А.Г. Николаева. Для птиц здесь были построены два вольера, произведена закупка кормов.

Традиционно в зооуголке осталась два лебедя для того, чтобы сформировать пару и по возможности дать потомство. Пример им показывают двое «молодоженов» – гусь Василий и гусыня Марта, которые уже построили из соломы гнездо и ждут пополнение.

Источник: Управление культуры администрации г.Чебоксары