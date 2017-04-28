29 апреля в Чебоксарах состоится заплыв “моржей”

29 апреля Федерация «АквАйСпорт-Чувашия» совместно с Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики проведут открытое Первенство республики по зимнему плаванию на открытой воде.

На воде будут установлены стартовые и финишные щиты с тремя разделительными дорожками. В соревнованиях ожидается участие более 100 пловцов. Заявки на участие подали республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Марий-Эл. Приедут пловцы с городов Ульяновска, Кирова, Нижнего Новгорода, Альметьевска, Менделеевска, Лениногорска, Выксы, Павлово, Можги, Уфы, Казани, Йошкар-Олы и других городов. В числе заявленных участников есть чемпионы и призеры чемпионатов мира, России и уникальных международных заплывов. Самому младшему участнику 4 года, самому старшему 81 год.

В программе соревнований – скоростные проплывы на дистанциях 25, 50 и 100 метров различными стилями (финский брасс, вольный стиль, баттерфляй) и командные эстафеты. Команды-победительницы будут награждены Кубками от Федерации «АквАйСпорт-Чувашия». Победители и призеры на всех дистанциях будут награждены дипломами и медалями Минспорта Чувашии.

Соревнования пройдут в акватории реки Волга (в районе Свято-Троицкого мужского монастыря). Начало в 11:00.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики