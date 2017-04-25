…А водку конфисковали

Прокуратура Янтиковского района с привлечением полицейских провела проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Установлено, что в магазине «Кубня», что в деревне Кичкеево, индивидуальный предприниматель продавал партию водки. При этом он не имел сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

За нарушение правил продажи спиртного на предпринимателя возбудили административное дело, в итоге Арбитражный суд республики оштрафовал его, а изъятая в ходе проверки водка по решению суда конфискована.