В честь полководца и тренера

8–9 апреля в Доме спорта Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева состоится 50-й всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя гражданской войны, полководца Василия Чапаева.
Нынешний мемориал посвящается не только 130-летию комдива, но и 80-летию основателя федерации вольной борьбы нашей республики, мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской АССР, заслуженного тренера РСФСР Валерия Кочкова.
Торжественное открытие юбилейного турнира состоится 8 апреля в 16 часов в большом зале Чебоксарской СДЮСШОР № 5 имени В.Н. Кочкова, расположенной в Доме спорта.
На ковер выйдут атлеты Дагестана, Татарстана, Якутии, Северной Осетии, Алании, Краснодарского края и еще десяти областей России.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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