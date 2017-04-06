Директор по развитию ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» Юрий Кислов: «Приятно слышать, что в ближайшее время в моногородах будет создано 6 тысяч новых рабочих мест»

Юрий Кислов, директор по развитию ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»:

— Отчет Главы Чувашии Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров республики за прошлый год, на мой взгляд, выглядел очень убедительно. Основные цифры — это расходная и доходная часть бюджета, исполнение всех социальных обязательств, которые на себя взяло правительство. Мы видим, что индекс промышленного производства растет, выполняется подоходный план, расходная часть тоже выполнена полностью. Инфляция у нас в республике сдерживается не меньше, чем в целом по Российской Федерации. Государственный долг уменьшается.

Не могу не сказать про поддержку моногородов. Я представляю город Алатырь. Мне было очень приятно слышать, что в ближайшее время в моногородах будет создано 6 тысяч новых рабочих мест.

Вузы начали подготавливать целевые медицинские кадры. Наконец-то мы обеспечим медиками и сельское, и городское население.

В целом задача, которую поставил Михаил Васильевич, — это идти вперед! Наша республика находится в зеленой зоне, но необходимо расти дальше.

Комментарий к отчету Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год