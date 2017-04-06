Инна Исаева, директор МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары:

— Отрадно, что треть бюджета планируется направить на образование и на поддержку социальной политики. Уже сейчас много вкладывается в инфраструктуру образовательных учреждений: реально строятся школы и они наполняются детьми. Все это следствие того, что наблюдается демографический рост, а переходить на вторую смену нам нельзя, чтобы не уронить качество образования.

В целом, профессиональный коллектив преподавателей и учителей институтов, школ республики хорошо показал себя на федеральном уровне, а это было бы невозможно при недостаточной поддержке исполнительной власти. А нас поддерживают, мы работаем и, надеюсь, будем развиваться дальше.

Комментарий к отчету Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год