Директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Евгений Бондарев: «Большое внимание в 2016 году было уделено государственным и муниципальным услугам и расширению доступа к Интернету»

Евгений Бондарев, директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары»:

— Отчет Михаила Игнатьева достаточно положительный. Особенно мне импонирует его первая часть, в которой было отмечено оперативное реагирование ведомств на взаимодействие с общественностью, на все ее чаяния.

Важно, что большое внимание в 2016 году было уделено государственным и муниципальным услугам и расширению доступа к Интернету. Наша республика в Российской Федерации является одним из лидеров по доступности сети и оказания услуг. Отмечено это позитивно в ключе не только работы МФЦ, но и библиотек. Мне это близко как работнику культуры. Значимо, что в дальнейшем ставится задача по прокладыванию оптоволокна даже в маленькие микрорайоны, удаленные села. Это огромный шаг вперед. В дальнейшим это даст очень положительный эффект во взаимодействии гражданского общества и органов государственной власти.

Также хотел бы отметить раздел в отчете Главы Чувашии по культуре. Большие средства направляются на ее развитие. Есть программа модернизации клубной системы, которая в 2016 году была запущена. Огромные деньги вкладываются в капитальный ремонт, усиление материально-технической базы, участие в федеральных проектах по кинозалам. Это работа велась в рамках Года кино и продолжается по сей день.

Комментарий к отчету Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год