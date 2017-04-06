Главный врач БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Дмитрий Арсютов прокомментировал отчет Главы Чувашии Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год

Дмитрий Арсютов, главный врач БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии:

— Все вопросы в отчете Главы Чувашии были отражены крайне полно. Мне как медицинскому работнику, главному врачу и одновременно депутату было важно проанализировать те показатели, которые мы имеем в системе здравоохранения. Приятно констатировать, что сегодня есть положительные тенденции и в структуре рождаемости, и в структуре заболеваемости. Самое главное, что наша политика направлена на усиление в первую очередь мер профилактики. Но это не умаляет необходимости в дальнейшей работе, поскольку сегодня имеются проблемы, требующие быстрого решения. В частности, это проблемы зрения. В настоящее время мы работаем над рядом проектов, приближающих меры профилактики и лечения непосредственно к учреждениям образования, школам, детским садам. Я думаю, что меры поддержки, которые оказываются Кабинетом Министров и Главой Чувашской Республики, помогут нам реализовать эти проекты в самое ближайшее время.