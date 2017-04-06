В Чувашии бюджетная эффективность закупок составила 1,1 млрд рублей

6 апреля на заседании очередной седьмой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва Глава Чувашии Михаил Игнатьев представил отчёт о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год.

Михаил Игнатьев подчеркнул: «Мы ведём бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями. Открытый и прозрачный процесс государственных и муниципальных закупок позволяет нам добиваться высокой эффективности бюджетных расходов. Общий объём средств, направленных на эти цели, по итогам 2016 года составил 18 млрд рублей, бюджетная эффективность закупок — 1,1 млрд рублей».

Органами исполнительной власти Чувашской Республики в 2016 году в рамках внутреннего аудита проведено 167 контрольных мероприятий, выявлено финансовых нарушений на 207,4 млн рублей, из них в бюджет Чувашской Республики возмещено 71,8 млн рублей или 34,6%.

Все материалы проверок для правовой оценки направляются в правоохранительные органы. Эти материалы в своём большинстве являются основанием для возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности должностных лиц.

По данным МВД по Чувашской Республике, в 2016 году и за 2 месяца 2017 года выявлены 240 преступлений коррупционной направленности, 133 лица, совершивших коррупционные преступления.

Ущерб от совершения коррупционных преступлений в 2016 году составил 294,4 млн рублей, из которых возмещено 134,8 млн рублей, или 46%. По оконченным уголовным делам объёмы возмещенного материального ущерба в 2016 году составили 81,6%.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики