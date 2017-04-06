6 апреля на заседании очередной седьмой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва Глава Чувашии Михаил Игнатьев представил отчёт о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год.

Знаковым событием для экономики Чувашской Республики Михаил Игнатьев назвал подписание в сентябре 2016 года соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании строительства и реконструкции трёх объектов инфраструктуры в Канаше. «В городе будут реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 8,4 млрд рублей, создано более полутора тысяч новых рабочих мест», — сообщил он.

В рамках приоритетного направления «Моногорода» также разработаны проекты паспортов программ комплексного развития пяти моногородов Чувашской Республики: Алатыря, Канаша, Мариинского Посада, Новочебоксарска, Шумерли. Перед командами этих муниципалитетов стоит задача — подготовить качественные заявки для получения средств Фонда моногородов на развитие инженерной инфраструктуры для инвестиционных проектов.

«Во всех моногородах республики планируется к концу 2018 года создать более 6 тыс. рабочих мест, привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций в основной капитал», — проинформировал Глава Чувашии.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики