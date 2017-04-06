В 2017 году в Чувашии будет создано около 2800 рабочих мест

Об этом Михаил Игнатьев сообщил на заседании Госсовета республики, где выступил с отчетом о деятельности Кабинета Министров Чувашии за 2016 год.

Руководитель региона отметил, что несмотря на объективные экономические сложности в республике успешно реализуются инвестиционные проекты общероссийской значимости. К примеру, в этом году запланировано открытие нового производства по выпуску гипохлорита кальция в ПАО «Химпром», не имеющего аналогов в нашей стране. Кроме того, будут завершены проекты по расширению производства кондитерских изделий АО «АККОНД», модернизации производства высокоэффективных солнечных элементов и модулей в ООО «Хевел», расширению производственных мощностей в ОАО «Букет Чувашии», реализация проектов резидентов индустриального парка г. Чебоксары.

«В результате реализации этих проектов в 2017 году будет создано около двух тысяч восьмисот новых выскопроизводительных рабочих мест», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики