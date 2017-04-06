В Чебоксарах полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере

В Чебоксарах сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность местного жителя, осуществлявшего сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Фигуранта задержали на автозаправочной станции по улице Фучика при попытке совершения очередной крупной закладки. В ходе обыска в машине подозреваемого было обнаружено наркотическое вещество «спайс» общим весом 1 килограмм 400 грамм. Изъятое эквивалентно примерно 140 тысячам разовых доз.

Сотрудники полиции установили, что наркодилер начал свою преступную деятельность в октябре прошлого года. Специализовался он в основном на оптовых поставках. Связь со своими «клиентами» сбытчик осуществлял через Интернет. Он сообщал им адрес тайника, где заранее прятал наркотики. Потребители оплачивали товар, используя электронный кошелек. По оперативным данным, задержанный также приобщил к распространению курительных смесей двоих чебоксарцев – молодые люди работали непосредственно с уличными сбытчиками и наркопотребителями. Они также задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. При обыске у одного из них обнаружен сверток, в котором тщательно были упакованы готовые к продаже дозы.

В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Источник: МВД по Чувашской Республике